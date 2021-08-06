لابورتا: الكارثة التي ورثناها أجبرتنا على التخلي ميسي

قال جوان لابورتا رئيس برشلونة أن النادي كان مجبراً على التخلي عن قائده وهدافه الأسطوري ليونيل ميسي.

وأعلن البارسا مساء أمس الخميس رحيل الدولي الأرجنتيني عن صفوفه بعد انهيار مفاوضات تجديد عقده.

وبدا قبل ساعات أن "ليو" سيستمر مع البلاوغرانا بعدما أشارت تقارير سابقة إلى أنه سيوقع على عقد جديد لمدة خمسة مواسم، وأنه وافق على تقاضي نصف أجره السابق.

ماذا قال لابورتا عن ميسي ؟

وقال لابورتا لوسائل الإعلام صباح الجمعة: "جئت حتى أفسر السبب الذي دفعنا لاتخاذ هذا النهج.

"للأسف ورثنا كارثة من الإدارة السابقة، تشكل الكتلة الرياضية في النادي 110% من الميزانية، ليس لدينا هامش، كنا ندرك ذلك منذ لحظة وصولنا، لكن الأمر كان أصعب مما تخيلنا ومما قيل لنا.

"الخسائر أكبر بكثير، والدين على حاله، وقوانين رابطة الدوري الإسباني للعب النظيف لم تسمح لنا بدمج عقد ميسي الأول.

"لا أريد أن أرهن النادي لمدة 50 عاماً، لأن البارسا فوق كل شيء، وفوق ليو ميسي الذي سنكون ممتنين له للأبد.

"تجديد عقده كان مشوباً بالمخاطر، لكننا كنا مستعدين، أراد ليو البقاء، وأردنا منه الاستمرار معنا أيضاً، لكن كان علينا وضع عواطفنا جانباً وأن نكون باردين وأن نلتزم بقوانين الدوري الإسباني التي تمنينا أن تكون مرنة أكثر.

"أنا حزين، لكني سعيد بنفس الوقت لأني أعتقد أننا فعلنا الأمر الأفضل بالنسبة لبرشلونة."