لابورتا: برشلونة لا يحتاج غريزمان

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن الفريق لم يعد بحاجة لخدمات الهداف الفرنسي أنتوان غريزمان.

وغادر المهاجم صفوف البارسا صوب جاره أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي نهاية الشهر المنصرم.

ووصل اللاعب إلى البلاوغرانا قبل موسمين قادماً من أتلتيكو بالذات، لكنه فشل في إثبات نفسه بالصورة الكافية.

ماذا قال لابورتا عن غريزمان ؟

وقال لابورتا: "لم يكن اللاعب الذي نحتاجه.

"أعتقد أنه كان بإمكانه تقديم المزيد لنا إلا أن الظروف كانت معقدة، ربما لم يندمج مع نظام البارسا."

لكن الرئيس شدد على أن موقف النجم الفرنسي "كان دائماً صحيحاً، وبدا حيوياً الموسم الماضي وسجل لنا عدة أهداف خصوصاً في كأس ملك إسبانيا."