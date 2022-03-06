لابورتا رئيس برشلونة يؤكد اجتماع تشافي بـ هالاند

لم ينف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة اجتماع مدرب الفريق الأول تشافي هيرنانديز مع النجم الدولي النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

وارتبط صاحب الـ 21 عاماً بانتقال إلى الدوري الإسباني بعد نهاية الموسم الجاري حين يتم تفعيل شرط في عقده الحالي مع دورتموند يسمح بشرائه مقابل 75 مليون يورو.

لكن لابورتا شدد على أن النادي الكتالوني لا علاقة له بأي لقاء حصل بين تشافي واللاعب كونه لا يحمل أي صبغة رسمية.

وقال رئيس البلاوغرانا: "الأمر لا يخصني، إنه حوار جرى بين رياضيين اثنين دون أي يحتوي على أي نوع من المفاوضات."

وأضاف: "تربطني علاقة جيدة بـ (مينو) رايولا (وكيل أعمال هالاند)، لكن إذا أردت لاعباً ما فسأخاطب ناديه مباشرة."

وأثيرت شائعات خلال الأيام الماضية تشير إلى أن القائمين على البارسا لابورتا وجوردي كرويف اجتمعوا مع ممثلي الهداف الشاب في ميونيخ للوقوف على إمكانية ضمه في الصيف القادم.