لابورتا: سيبقى ميسي مع برشلونة بحالة واحدة فقط

أكد جوان لابورتا مجدداً أن فوزه برئاسة نادي برشلونة هذا الشهر يمثل الحل الوحيد لبقاء ليونيل ميسي وعدم رحيله.

وكان "ليو" أيقونة حقبة لابورتا الرئاسية الأولى مع البارسا، كما أكد المرشح الرئاسي أن العلاقة ما زالت وطيدة بينهما.

وقال لابورتا: "قد لا نستطيع المنافسة على الصعيد المالي، لكن المال لا يحكم ميسي.

"يريد إنهاء مسيرته على أعلى المستويات، تربطني بميسي علاقة احترام وتقدير، وأنا واثق من أن فوز أي مرشح آخر بالرئاسة سيعني رحيله.

وختم بقوله: "سيدرس ميسي العرض المقدم من طرفنا، مرت فترة في السابق كشفت فيها بعض المزاعم، قيل حينها أن ميسي لم يعد غير ملموس".