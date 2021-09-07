لابورتا: لم أتحدث مع ميسي منذ رحيله عن برشلونة

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن علاقته مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ما زالت مميزة.

وكشفت تقارير أن "ليو" غاضب للغاية من لابورتا بعد الفشل في تجديد عقده مع الفريق.

ورحل الأرجنتيني عن البارسا بعد انتهاء عقده ليبدأ مغامرة جديدة مع باريس سان جيرمان بعقدٍ يمتد لموسمين مع خيار إضافة موسم ثالث.

ماذا قال لابورتا عن ميسي؟

وقال لابورتا لشبكة "إيسبورت3": "تأثرنا نحن الاثنين في اليوم الذي غادر فيه، وأعتقد أن ذلك كان واضحاً للجميع.

"شاهدت مشاركته الأولى مع باريس سان جيرمان ولم تعجبني، كان ذلك غريباً، إنه فريق تجمعنا معه صدامات.

"لم أتحدث إليه منذ رحيله، القصة يجب أن تستمر.

"سيبقى مشجعاً لبرشلونة إلى الأبد، لم يحصل هنالك أي خلافات أو توتر بيننا وبينه أو والده خلال المفاوضات."

يذكر أن ميسي خاض مباراته الأولى مع سان جيرمان بديلاً أمام ستاد بريست نهاية الشهر الماضي.