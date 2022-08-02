لابورتا: هل سيتعاقد برشلونة مع بيرناردو سيلفا ؟

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي هذا الصيف ما زال أمراً ممكناً.

وتداولت وسائل الإعلام تقاريراً في الآونة الأخيرة تؤكد رغبة نجم موناكو السابق في ارتداء قميص البارسا.

ماذا قال لابورتا عن بيرناردو سيلفا ؟

وقال لابورتا خلال التقديم الرسمي للفرنسي جولز كوندي صفقة النادي الجديدة: "بيرناردو سيلفا؟ الأمر الأهم حالياً هو تسجيل لاعبينا الجدد، هذا ما نركز عليه في هذه الفترة، لنرى ما سيحصل بعد ذلك.

"سيكون صيفاً طويلاً، يغلق سوق الانتقالات أبوابه في 31 من أغسطس الجاري، ويجب أن نسجل تعاقداتنا الجديدة، نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك بحلول الـ 13 من الشهر الحالي (موعد انطلاق موسم الليغا).

"بعد ذلك لنرى ما سيحصل، ربما نبرم صفقة جديدة حينها. نعمل حالياً على بيع بعض اللاعبين وهذا أمر صعب."