لابورتا واثق من تفوق برشلونة على خصومه في صفقة هالاند

يبدو جوان لابورتا رئيس برشلونة واثقاً من قدرة ناديه على ضم الهداف الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند صيف العام الجاري من بوروسيا دورتموند.

وقال موقع "Esport3" الإسباني أن رئيس البارسا عقد عدة اجتماعات مع مينو رايولا وكيل أعمال النجم البالغ من العمر 21 خلال الفترة الماضية.

وسيكون بإمكان أي طرف مهتم بهالاند دفع 75 مليون يورو بعد نهاية الموسم لتحرير المهاجم من عقده مع دورتموند إضافة لعمولة كبيرة لرايولا ووالد اللاعب.

ويعاني برشلونة من النواحي المالية وسيتوجب عليه بيع عدة لاعبين حتى يوفر الأموال اللازمة لضم هالاند وتأمين أجوره خلال فترة العقد الذي سيبرمه معه.

يذكر أن الهداف النرويجي مطلوب أيضاً من قبل ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وغيرها من الأندية الكبيرة في أوروبا.