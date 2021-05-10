لابورتا يؤكد اهتمام برشلونة بالتعاقد مع كاين

كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة عن إمكانية التعاقد مع هاري كاين مهاجم توتنهام الصيف القادم.

ومن المتوقع أن يطلب الدولي الإنجليزي الرحيل عن النادي بعد نهاية الموسم حتى يكمل مسيرته في فرق تنافس على البطولات.

وكشفت صحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا أن رئيس البارسا يتطلع لإتمام الصفقة، إلا أنه يلاقي رفضاً من قبل بعض مسؤولي النادي.

ويرى القائمون على برشلونة أن كاين صاحب الـ 27 عاماً سيعاني للتكيف سريعاً مع متطلبات الليغا وتحديداً عادات النادي الكتالوني.

يذكر أن مانشستر يونايتد يعد أبرز المهتمين بخدمات هداف سبيرز، وتشير تقارير إلى أنه سيتقدم بعرض بقيمة 90 مليون جنيه استرليني لخطف اللاعب خلال الصيف.