لابورتا يتعهد بجلب ليفاندوفسكي إلى برشلونة

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تواصل هاتفياً مع النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي.

ووعد رئيس البارسا مهاجم بايرن ميونيخ الفذ خلال مكالمتهما بجلبه إلى ملعب كامب ناو وفقاً للصحيفة.

ويرتبط لابورتا بعلاقة مميزة مع بيني زاهافي وكيل أعمال الهداف البولندي مما سيسهل من إتمام الصفقة رغم تمسك بايرن ميونيخ بمطالبه وعدم استعداده للتزحزح.

وشدد الرئيس على أن التعاقد مع "ليفا" يعتبر الأمر الأبرز والأهم بالنسبة للبلاوغرانا هذا الصيف.

ويريد البافاريون 60 مليون يورو نظير بيع اللاعب الذي لا يزال يربطه عقد ساري المفعول حتى صيف عام 2023.

ويطمح ليفاندوفسكي في حسم مسألة انتقاله إلى برشلونة رغم صعوبتها قبل الثالث عشر من الشهر القادم وهو موعد بدء استعدادات بايرن ميونيخ للموسم الجديد.