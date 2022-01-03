لابورتا يرد على شائعات تعاقد برشلونة مع هالاند

رد جوان لابورتا رئيس برشلونة على التقارير الأخيرة التي أشارت إلى أن النادي الإسباني يعتزم التعاقد مع الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

ونقل الصحفي الإيطالي فابريتزيو رومانو عن رئيس البارسا قوله لدى سؤاله عن إمكانية ضم نجم دورتموند: "نحن نعمل من أجل بناء فريق ينافس على أعلى المستويات.

"كل شيء ممكن إن سارت الأمور كما يجب، أنا واثق من قدرتنا على تحقيق ذلك.

"باب الانضمام لبرشلونة مفتوح على مصراعيه أمام لاعبي القمة، نحن نستعيد صورتنا المعروفة بالتأكيد."

يذكر أن لابورتا أكد في السابق تجديد عقد النجم ليونيل ميسي، إلا أن الأرجنتيني رحل في نهاية المطاف في ملف تعاملت الإدارة معه بصورة مثيرة للجدل.