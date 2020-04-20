لابورتا يرغب بالترشح لرئاسة برشلونة

عبر الرئيس السابق لنادي برشلونة جوان لابورتا عن رغبته بالترشح مجدداً لهذا المنصب، في ظل أزمة إدارية يمر بها النادي الكتالوني.

وتولى لابورتا رئاسة البارسا بين 2003 و2010، في فترة ذهبية أحرز خلالها لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، وما يزال يحظى بشعبية كبيرة لدى أنصاره.

قال لابورتا في حديث لقناة «جول» على موقع يوتيوب «يجب أن نستعيد هيبة النادي، أنا أجمع الناس لتقديم مشروع.. أشعر بالحماس أكثر فأكثر»، وتابع المحامي الذي خاض أيضاً المعترك السياسي في الإقليم الإسباني المطالب دوماً بالاستقلال «سأقرر نهاية هذا العام أو العام المقبل».

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو في صيف 2021، لكن إدارته تواجه صعوبات كبيرة وقد استقال ستة من أعضائها أبرزهم نائبه إميلي روسو الذي طالب بانتخابات مبكرة.

كما شهدت أروقة النادي سابقاً حملة من قائد الفريق ليونيل ميسي ضد المدير الرياضي إيريك أبيدال الذي انتقد اللاعبين، لعدم الوقوف مع المدرب المقال إيرنيستو فالفيردي قبل التعاقد مع كيكي سيتيين.

كما وجد النادي نفسه في فبراير الماضي في خضم فضيحة بعد تقارير عن قيام شركة علاقات عامة يستخدمها، بتوجيه انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعبين حاليين وسابقين، على غرار ميسي وجيرارد بيكيه والمدرب السابق بيب غوارديولا، إضافة إلى مرشحين لانتخابات رئاسة النادي، والوقوف خلف حملة عبر هذه المواقع لتلميع صورة الرئيس الحالي.

وتحدث لابورتا (58 عاماً) عن مالية النادي «برشلونة هو نادي المليارات الثلاثة: مليار من الإيرادات، ومليار نفقات ومليار ديون، يجب أن نفكر جيداً كيف نقلب الوضع الاقتصادي غير المستقر للنادي، حيث يبدو أن الإيرادات المتوقعة قد لا يتم الوصول إليها».

وأضاف عن ترشحه المقبل «إنه مشروع أفكر فيه.. من المحتمل أن نقدم مقترحاً موثوقاً يساعد على تحسين الصورة المؤسسية لبرشلونة».