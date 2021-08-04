لابورتا يريد الإعلان عن تجديد عقد ميسي مع برشلونة غداً الخميس

يسعى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة للإعلان رسمياً عن تجديد عقد قائد وأسطورة الفريق الأول ليونيل ميسي غداً الخميس.

وعاد الدولي الأرجنتيني من عطلته الصيفية قبل أيام، علماً بأن عقده مع البارسا انتهى الشهر قبل الماضي، ليصبح لاعباً حراً.

واتفق الطرفان مؤخراً على التجديد لخمسة أعوام قادمة براتب مخفض، إلا أن النادي الكتالوني لا يستطيع تسجيل "ليو" في كشوفاته نظراً لسقف الرواتب الحالي.

اتفاقية جديدة تسهل تجديد عقد ميسي

وظهرت أنباء اليوم الأربعاء تشير إلى ضخ مبلغ مالي نتيجة اتفاقية بين رابطة الدوري الإسباني وصندوق استثمار سي في سي، مما قد يعني تأمين عقد الهداف الأرجنتيني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لابورتا يتمنى أن يتم الإعلان عن التجديد بشكل رسمي غداً الخميس قبل ثلاثة أيام من مواجهة كأس جوان غامبر أمام يوفنتوس يوم الأحد المقبل.

ويريد رئيس برشلونة من ميسي أن يخاطب الجماهير قبل انطلاق اللقاء.