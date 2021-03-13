لابورتا يضع خطة لإقناع ميسي بالبقاء مع برشلونة

لا يزال الرئيس الجديد لبرشلونة جوان لابورتا يخطط للاحتفاظ بخدمات قائد الفريق ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لابورتا لديه خريطة طريق لمحاولة إقناع ميسي بالبقاء، وذلك ضمن المشروع الرياضي للنادي.

وأشارت إلى أن الرئيس الجديد لديه ثقة في أن ميسي يريد الاستمرار مع العملاق الإسباني، من خلال تواجده في انتخابات النادي، وصورته مع نجله تياغو في كامب ناو.

وأوضحت أن لابورتا سيقدم عرض التجديد لخورخي ميسي، والد اللاعب الأسبوع المقبل، حيث ينتظر الرئيس الانتهاء من إجراء تحليل شامل للوضع المالي للنادي.

وأكدت الصحيفة أن عرض التجديد سيتضمن تخفيض راتب اللاعب بسبب تراجع الإيرادات، إلا أن لابورتا سيعمل على تعويض هذه النقطة من خلال منح ميسي وعوداً بإبرام نوعين من الصفقات: الأول يتضمن استثماراً قوياً بضم نجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند، والثاني هو إبرام الصفقات الممكنة في السوق المقبل، مثل التعاقد مع صديق ليونيل مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو، إضافة إلى مدافع بايرن ميونيخ ديفيد آلابا.

كما سيعمل لابورتا على إقناع ميسي بالبقاء من خلال الحفاظ على اللاعبين الشبان الذين يعرفهم الأرجنتيني بالفعل، وأبرزهم: بيدري وآنسو فاتي وفرينكي دي يونغ، فضلاً عن أن الرئيس الجديد سيحاول استغلال علاقة الاحترام المتبادل بين ميسي والمدير الفني رونالد كومان.