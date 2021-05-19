لابورتا يعد بتغييرات كبيرة في برشلونة

وعد رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا بتغييرات وشيكة، خصوصاً أنه لم يرق له مشاهدة مهاجم الفريق السابق لويس سواريز يتألق مع أتلتيكو مدريد، الذي اقترب من لقب الدوري الإسباني.

كما تفوق الغريم ريال مدريد على البارسا في الترتيب، في معظم فترات الموسم.

وفاز برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام باريس سان جيرمان.

وأثيرت تكهنات بشأن مستقبل المدرب رونالد كومان في الأسابيع الأخيرة، بعد أن ألمح البعض داخل النادي إلى احتمال استبداله بأسطورة الفريق تشافي هيرنانديز.

وفي حديث على هامش مهرجان رياضي في إقليم كتالونيا، قال لابورتا، الذي عاد في مارس الماضي لفترة رئاسية ثانية في كامب ناو أنه سيتخذ قريباً جداً قرارات بشأن مستقبل النادي.

وأضاف: "قلت من قبل أني سأراجع كل الأمور نهاية الموسم فيما يتعلق بالأداء والنتائج. فزنا بكأس ملك إسبانيا ونفخر بذلك، لكننا ودعنا دوري أبطال أوروبا مبكراً وفرطنا في الدوري بطريقة غريبة من وجهة نظري. اعتباراً من الأسبوع القادم، ستسمعون سلسلة من القرارات التي يجب اتخاذها وسنعلن عنها".