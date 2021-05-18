لابورتا يفرض سياسة تقشفية على نجوم برشلونة

تناولت تقارير إسبانية تفاصيل جديدة حول خطة جوان لابورتا رئيس برشلونة لمستقبل النادي.

وأكدت صحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا أن الرئيس الجديد أزال القدسية عن كبار الفريق سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه وأنتوان غريزمان وسيرجيو بوسكيتس.

لماذا غير لابورتا طريقة التعامل مع نجوم برشلونة؟

ووفقاً للصحيفة، لم يقدم الرباعي المذكور مستويات مرضية للابورتا بعد أن كانوا غير قابلين للمس.

ويرى رئيس البارسا أن على الجميع المساهمة في تحسين وضع النادي خلال الفترة القادم، لذلك سيجتمع بروبرتو وبيكيه وفريزمان وبوسكيتس.

ما الذي يطلبه لابورتا من الرباعي؟

يتطلع لابورتا لتخفيض نفقات النادي وتحديداً الرواتب الخاصة بهذا الرباعي.

وأوضحت أنه يفكر جيدًا بإدراج أي لاعب يرفض السياسة الجديدة للرواتب في سوق الانتقالات وأن يؤمن له خروجاً مشرفاً من النادي.

هل ليونيل ميسي بين هؤلاء؟

أكدت الصحيفة أن ميسي لن تنطبق عليه هذه المطالب الجديدة، حيث تعد الرغبة الأولى للرئيس تجديد عقد الأرجنتيني مع برشلونة.

ويرى لابورتا بقاء ميسي ضمن أهم ما يسعى لتحقيقه، نظرًا لمدى أهمية "ليو" اقتصادياً ورياضياً للنادي الكتالوني.

يذكر أن عقد ميسي سينتهي بنهاية يونيو المقبل، ويستطيع من بعدها الإعلان عن رحيله لأي فريق آخر بشكل مجاني.