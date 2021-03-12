لابورتا يفكر في الإطاحة بكومان من أجل ناغلسمان

ذكرت تقارير أن رئيس برشلونة الجديد جوان لابورتا يفكر في الإطاحة بالمدير الفني رونالد كومان وتعيين يوليان ناغلسمان مدرب لايبتزيغ بدلاً منه.

وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن لابورتا يعتبر كومان إرث سلفه في رئاسة النادي جوسيب ماريا بارتوميو ويخطط للإطاحة به ضمن مشروعه الجديد.

وقال الصحفي مانو كارينيو في برنامج "إل لارجيرو" على محطة "كادينا سير": "لابورتا يكن الكثير من الاحترام لكومان لكنه لم يعينه من أجل مشروعه. قد يبقى لكنه يفضل مدربين آخرين بينهم ناغلسمان".

وسيكون على لابورتا أن يقرر من الآن وحتى نهاية الموسم ما إذا كان سيبقي على الهولندي الذي يمتد عقده حتى 2022 أم سيفضل الاستعانة بمدرب آخر.

يذكر أن ناغلسمان (33 عاماً)، الذي ينتهي عقده مع لايبتزيغ في 2023، هو أحد الأسماء المطروحة أيضاً لخلافة يواكيم لوف على رأس الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا بعد كأس أوروبا.