لابورتا يقود محاولة برشلونة الأخيرة لإعادة نيمار

يستعد برشلونة لمحاولة أخيرة من أجل التعاقد مع نيمار مهاجم باريس سان جيرمان في الصيف.

ويمتد عقد البرازيلي الحالي حتى يونيو 2022، وسط تكهنات مستمرة حول موقفه من التجديد مع النادي الفرنسي.

ويترقب البارسا الموقف عن قرب، لمحاولة إقناع اللاعب برفض التوقيع على عقد جديد من أجل الانضمام لصفوفه.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن وصول جوان لابورتا كرئيس لبرشلونة، سيسهل الأمور في التفاوض مع باريس.

وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يريد عودة نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية، وإلا سيتم إغلاق هذا الملف نهائياً في المستقبل.

ويعتبر التعاقد مع النجم البرازيلي من أهم المفاتيح لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء، لذلك سيبذل لابورتا كل ما بوسعه لإتمام الصفقة.

على الجانب الآخر، يطمح باريس في الإسراع بإقناع نيمار بالتجديد خلال الأيام القادمة للقضاء على فرص برشلونة، ومن المتوقع أن يحتوي العقد الجديد على بعض الحوافز الإضافية في حالة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ورفض نيمار في تصريحات صحفية قبل مواجهة مانشستر سيتي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الحديث عن مستقبله مفضلاً التركيز على مشوار فريقه فيما تبقى من الموسم.

يذكر أن صاحب الـ 29 عاماً سجل 14 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى خلال 24 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان بجميع البطولات هذا الموسم.