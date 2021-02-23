لاتسيو في مهمة صعبة أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

بعد سداسية رائعة وتتويج بلقب أبطال العالم للمرة الأولى في تاريخه، يحل بايرن ميونيخ الألماني ضيفاً على لاتسيو الإيطالي في ملعب أولمبيكو في روما مترنحاً نتيجة ما أظهره من ضعف في الأيام القليلة الماضية في الدوري المحلي.

يدخل فريق المدرب هانزي فليك المباراة ضد لاتسيو الذي يصل إلى دور إقصائي في المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ مشاركته الأولى موسم 1999-2000 حين وصل إلى ربع النهائي وخرج على يد فالنسيا الإسباني، على خلفية نتيجتين مخيبتين جداً في البوندسليغا.

وبعدما تخلف على أرضه أمام المتواضع آرمينيا بيليفيد 0-2 ثم 1-3 قبل أن ينقذ نقطة بالتعادل 3-3، سقط العملاق البافاري أمام آينتراخت فرانكفورت 1-2 في مباراة تخلف خلالها أيضاً بهدفين نظيفين.

وتسبب ذلك في إعادة الأمل لمنافسيه على اللقب، إذ، وبعد أن كان متصدراً آوائل الشهر الحالي بفارق سبع نقاط، تقلص الفارق الآن إلى نقطتين فقط بينه وبين لايبتزيغ الفائز الأحد على هيرتا برلين 3-0.

ويشكل الدفاع المهزوز مصدر قلق كبير لفليك، إذ اهتزت شباك البافاري في 31 مناسبة خلال 22 مباراة في الدوري المحلي، في أسوأ سجل له دفاعياً منذ 29 عاماً.

الآن وبعدما باتت الكأس المحلية خارج الحسابات، يتوجب على بايرن الآن استعادة رباطة جأشه وتماسكه اعتباراً من مباراة الثلاثاء ضد لاتسيو إذا ما أراد الاحتفاظ بلقبه القاري.

وشدد كارل هاينتس رومينيغيه بأن “علينا اللعب بتركيز أكبر. أن نكون أكثر التزاماً”.

ويحتاج بايرن بالتأكيد إلى تقديم أفضل ما لديه لكي يتجنب السقوط في مواجهته الأولى على الإطلاق مع لاتسيو، بدءاً من لوروا سانيه الذي عجز حتى الآن عن مساعدة الفريق دفاعياً في وقت الحاجة واكتفى بلعب دوره الاعتيادي في التوغل على الجناح.

ووجه رومينيغيه سهامه بشكل خاص نحو اللاعب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي وقلب الدفاع نيكلاس سوله، مشدداً “هناك أخطاء لا يجب أن تحصل” من قبل اللاعبين.

مني بايرن بست هزائم فقط حتى الآن منذ وصول فليك في نوفمبر 2019، وهو نفس عدد الألقاب التي أحرزها بقيادة هذا المدرب.

والإيجابية الوحيدة في الهزيمة السادسة السبت، كانت عودة ليون غوريتسكا ومشاركته للمرة الأولى منذ شفائه من فيروس كورونا الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يشارك غوريتسكا في الوسط إلى جانب جوشوا كيميش في مباراة الملعب الأولمبي في روما، وسيسعى جاهداً بجانب زملائه للحرص على “أن نقدم الأجوبة المناسبة على أرضية الملعب في المباريات القليلة المقبلة” حسب ما أفاد.

وسيسعى بايرن إلى الإبقاء على سجله الخالي من الهزائم في المسابقة القارية منذ إياب الدور ذاته موسم 2018-2019 حين خسر أمام ليفربول، لكن عليه الحذر من اللاعب الوحيد الذي تفوق على هدافه روبرت ليفاندوفسكي الموسم المنقضي من حيث عدد الأهداف في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، وهو تشيرو إيموبيلي.