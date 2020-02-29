لاتسيو يستغل تأجيل ديربي إيطاليا ويقفز للصدارة

انتزع لاتسيو صدارة الدوري الإيطالي عقب الانتصار الهام الذي حققه على ضيفه بولونيا بهدفين نظيفين على ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة الـ 26.

واستغل فريق العاصمة تأجيل ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر بسبب فيروس كورونا إلى 13 مايو المقبل، ليتوقف رصيد يوفي عند 60 نقطة مقابل 62 نقطة لفريق المدرب سيموني إنزاغي.

افتتح لويس ألبيرتو التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يعزز زميله كارلوس خواكين كوريا من تقدم صاحب الضيافة بهدف ثانٍ في الدقيقة 21.

رفع هذا الفوز رصيد لاتسيو إلى 62 نقطة لينفرد في الصدارة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد بولونيا عند 34 نقطة في المركز العاشر.

ومن المقرر أن يلتقي لاتسيو في المرحلة المقبلة خارج دياره مع مستضيفه أتالانتا، في مباراة قد تحدد كثيراً مصير المتصدر الحالي.