لاتسيو يسحق ميلان ويعيده للمركز للخامس

أحيا لاتسيو آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما ألحق بميلان الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي، إذ أحرز خواكين كوريا هدفين ليفوز صاحب الأرض 3-0 على ملعب أولمبيكو في روما.

ويملك ميلان 66 نقطة مثل نابولي ويوفنتوس، لكنه تراجع إلى المركز الخامس خلفهما بعد احتساب المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

ويتقدم أتالانتا بنقطتين على الأندية الثلاثة.

وافتتح كوريا التسجيل للاتسيو بعد 77 ثانية قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد الاستراحة.

واختتم تشيرو إيموبيلي أهداف لاتسيو قرب النهاية ليرتفع رصيد الفريق إلى 61 نقطة في المركز السادس كما لديه مباراة أخرى.

وأبلغ ستيفانو بيولي مدرب ميلان شبكة سكاي إيطاليا "الآن نحن بحاجة لإظهار قوتنا، مثلما أعتقد. يجب علينا الرد فورا لأنها هزيمة ثقيلة".

وكان هناك الكثير على المحك للفريقين قبل المباراة إذ كان لاتسيو بحاجة للفوز للحفاظ على آماله في بلوغ المربع الذهبي فيما سعى لميلان لتفادي ضربة أخرى بعد هزيمته 1-2 أمام ساسوولو الأسبوع الماضي.