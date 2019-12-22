لاتسيو يصعق يوفنتوس ويفوز بكأس السوبر الإيطالي

ظفر لاتسيو بكأس السوبر الإيطالي في الرياض عن جدارة واستحقاق بعد فوزه على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف في المباراة القوية التي شهدها ملعب جامعة الملك سعود.

تقدم البيانكوتشيليستي عن طريق لويس ألبرتو بعد 17 دقيقة على البداية، إلا أن باولو ديبالا منح البيانكونيري التعادل نهاية الشوط الأول (45).

وفي الشوط الثاني، منح سيناد لوليتش التقدم لفريق العاصمة الإيطالية (73)، قبل أن يختتم دانيلو كاتالدي الأهداف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+4) من ركلة حرة مباشرة تسببت بطرد رودريغو بينتانكور من يوفي.