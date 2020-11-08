لاتسيو ينجو من الخسارة أمام يوفنتوس

وقع يوفنتوس في فخ التعادل مع مستضيفه لاتسيو بهدف لكلٍ منهما في المباراة القوية التي جمعتهما على ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

سجل يوفي مبكراً عن طريق كريستيانو رونالدو، بعد توغل من خوان كوادرادو على الناحية اليمنى ليمرر عرضية للبرتغالي الذي أودعها في المرمى الخالي بعد 15 دقيقة على البداية.

وسقط رونالدو على أرض الملعب في الدقيقة 75 بعد تدخل من لويس ألبيرتو على كاحله، بعدها قرر المدرب أندريا بيرلو أن يخرجه ويدفع بباولو ديبالا بدلاً منه، وظهر النجم البرتغالي على مقاعد البدلاء وهو يضع كمادات ثلج على موقع الإصابة.

استمرت محاولات لاتسيو لكنها كانت أقرب للاستحواذ السلبي على الكرة دون محاولات حقيقية على مرمى فويتشيك تشيزني حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي التي سجل فيها البديل فيليبي كايسيدو هدف التعادل للاتسيو بعد توغل ممكيز من خواكين كوريا.

بهذه النتيجة، وصل يوفنتوس للنقطة 13 محتلاً المركز الرابع مؤقتاً، فيما رفع لاتسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.