لاعبو أندية إنجلترا يطالبون بضمانات قبل استئناف التدريبات

لا تزال كرة القدم الإنجليزية تبحث عن وضع خريطة طريق لاستئناف التدريبات قبل عودة المنافسات، خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، لكنها ما زالت تواجه معضلة الانقسام والقلق، سواء من اللاعبين أو الأندية التي تطالب بضمانات.

وتأمل رابطة الدوري الممتاز وبطولات المحترفين الإنجليزية، بدرجاتها المختلفة، الاقتداء بتجربة ألمانيا التي أعادت السبت إطلاق عجلة «البوندسليغا»، وعدم اللجوء لقرار مماثل للذي اتخذته فرنسا بإنهاء الموسم بشكل مبكر، وإعلان باريس سان جيرمان بطلاً.

وتعقد أندية الدوري الممتاز اجتماعاً، اليوم، لبحث خطط العودة للتدريبات، بعدما منحت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لإمكانية استئناف النشاط، اعتباراً من الأول من يونيو.

وترغب الأندية في الاتفاق على البروتوكول الصحي، بما يتيح للفرق معاودة التمارين هذا الأسبوع.

وواجهت «خطة الاستئناف»، التي طرحتها رابطة الدوري خلال اجتماعات الأسبوع الماضي، تباينات واسعة بين الأندية، لا سيما لجهة رفض البعض طرح إقامة المراحل التسع المتبقية من البطولة على ملاعب محايدة، إضافة إلى قلق العديد من اللاعبين من العودة المتسرعة إلى الملاعب في ظل أزمة «كوفيد - 19».

وبعدما نقل سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، مخاوف بعض اللاعبين، جاءت تصريحات قائد واتفورد تروي ديني، لتثير مزيداً من الجدل في الأيام الماضية.

وقال ديني: «أنا لا أتحدث عن كرة القدم حالياً، أتحدث عن صحة عائلتي، لا أريد وضع عائلتي في خطر، ماذا سيفعلون، يأخذون المال مني؟ سبق لي أن كنت مفلساً، لذلك فالأمر لا يزعجني. يتحدثون عن عدم اللعب بحضور المشجعين حتى عام 2021. إذا لم يكن الوضع آمناً بما يكفي لحضور المشجعين إلى الملعب، لماذا نعتقد أنه من الآمن للاعبين الوجود هناك؟»

ولقيت مخاوف ديني صداها لدى مدربه نايجل بيرسون، الذي حذر قائلاً: «القائمون على كرة القدم يغضون الطرف عن احتمال حصول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس في حال استئناف الموسم... نعم أريد أن نعود، لكن يجب أن يكون ذلك آمناً. يجب أن نكون حذرين. تجاهل التحذيرات تهور. الأمر يتعلق بحماية صحة الناس».

لكن البعض أرجع تصريحات قائد واتفورد ومدربه إلى أنها محاولة للالتفاف حول وضع الفريق القابع بالمركز الـ 17 (من 20) في ترتيب الدوري قبل توقف المنافسات بعد المرحلة التاسعة والعشرين (من 38)، وأن واتفورد يحبذ عدم استكمال الموسم، لأنه يبتعد بفارق الأهداف فقط عن بورنموث الثامن عشر، صاحب أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الأولى.

لكن هذا القلق وجد صداه لدى لاعبين في أندية المقدمة، مثل أغويرو ورحيم ستيرلينغ في مانشستر سيتي، بطل الموسمين الماضيين وصاحب المركز الثاني خلف ليفربول، وداني روز لاعب توتنهام المعار لنيوكاسل يونايتد.

أما غرانت هانلي، قائد نوريتش سيتي متذيل الترتيب، فأبدى قلقه أيضاً، حيث قال: «لكل نادٍ ولاعب وجهات نظر مختلفة. في نهاية المطاف، وضع عائلاتنا في خطر هو مصدر القلق الأساسي، الشعور العام هو وجود بعض المخاوف لدى اللاعبين، ثمة الكثير من عدم اليقين».

ويتوقع أن تشكل التجربة الألمانية مجال اختبار لكل البطولات الكبرى الراغبة في استئناف المنافسات، لا سيما لجهة البروتوكول الصحي الصارم الذي فرضته «البوندسليغا» على كل الأندية، ويشمل مختلف جوانب حياة أفرادها، من التمرين إلى اللقاءات وصولاً إلى التصرف خارج الملعب.

لكن تأثير فيروس كورونا كان مختلفاً بشكل جذري بين ألمانيا وبريطانيا، ففي حين أحصت الأولى أقل من 10 آلاف وفاة بسببه، ناهز 35 ألفاً وفاة بالثانية.

وحسب لاعبين في إنجلترا، التأخر في وضع البروتوكول الصحي هو من أسباب الضبابية الراهنة بشأن العودة.

واتخذ قائد المنتخب الإنجليزي ومهاجم توتنهام هاري كاين، موقفاً متوازناً بين الرغبة بالعودة، وضرورة حصول اللاعبين على ضمانات، حيث قال: «أعتقد أن غالبية اللاعبين تتطلع قدماً للعودة مجدداً بأسرع وقت ممكن، لكننا ندرك أيضاً بأنه يجب أن نكون سالمين لأقصى درجة، نريد أن يقدم لنا الدوري الممتاز خطة، وأن نعرف ما ستكون عليه»، كاشفاً خضوعه مع كل أفراد فريقه لفحوص «كوفيد - 19»، وجاءت سلبية.

من جهته، سعى مدرب نيوكاسل يونايتد ستيف بروس، إلى التقليل من مخاوف العودة، معتبراً أن إجراءات السلامة التي ستطبق، ستجعل كرة القدم أكثر أماناً من نشاطات يومية أخرى.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة «تيلغراف»: «مع الإجراءات التي يتم وضعها، ستكون مزاولة كرة القدم أكثر أماناً صحياً من الذهاب إلى المتجر، أو تزويد السيارة بالوقود».

وتابع: «نحن محظوظون وقادرون على الخضوع للفحوص كل ثلاثة أيام، وفي كل مكان الجميع على ما يرام، نعتزم معاودة التمارين».

لكن بروس أكد تفهمه للمخاوف التي يبديها بعض اللاعبين، بقوله: «إذا رفض اللاعب الحضور إلى التمارين أو اللعب، سأتعاطف مع ذلك وأتفهمه».

وعلى أي حال، استبعد المدرب استئناف المباريات «قبل الجزء الأخير من يونيو»، في ظل حاجة الفرق واللاعبين لاستعادة الجاهزية البدنية.