لاعبو الهلال يوافقون على تخفيض رواتبهم

قال موقع «الشرق الأوسط» أن عدداً من لاعبي الهلال وافقوا مبدئياً على تخفيض رواتبهم خلال الشهور الأربعة المقبلة، بداية من مارس الحالي وحتى يونيو، فيما تواصل إدارة النادي إقناع بقية اللاعبين بجدوى الموافقة على تخفيض رواتبهم الشهرية لمواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجه الأندية في العالم، بعد توقف النشاط الرياضي وتجمد العائدات المالية إثر تفشي جائحة فيروس كورونا.

من جانب آخر، علق الإيطالي لاعب الهلال سيباستيان جيوفينكو على تقليد طريقة احتفال مواطنه أليساندرو ديل بيرو لاعب يوفنتوس السابق عقب كل هدف يسجله، وأكد خلال حديثه للموقع الرسمي لنادي يوفنتوس أنه لا يقلد زميله السابق في الاحتفال بالأهداف، لكن كل ما في الأمر أنه يرى أن هذا الأسلوب بالتعبير عن فرحته بتسجيل الأهداف ممتع.

وأوضح أن تجربة لعبه في السعودية تختلف عن التي سبقتها في الدوري الأميركي، مشيراً إلى أنه حصل مع الهلال على لقب دوري أبطال آسيا، وهذا بالتأكيد أمر رائع.

وفي شأن آخر، كشف موقع «تيلرريبورت» الإنجليزي عن تنافس بين الهلال و‎النصر على ضم دافيد سيلفا (34 عاماً)، نجم مانشستر سيتي بعد نهاية عقده.