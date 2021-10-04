لاعبو برشلونة غاضبون من كومان بعد انتقاده لهم علناً

قالت صحيفة "آس" الإسبانية الصادرة من مدريد أن رونالد كومان مدرب برشلونة بدأ يفقد دعم لاعبي الفريق.

وكشفت الصحيفة أن نجوم البارسا مستاؤون من انتقاد المدير الفني الهولندي لهم علناً، إضافة لبعض نواحي التدريب التي يعاتد عليها.

لكن توجيه الانتقادات بشكل علني هو أكثر ما أثار الاستياء لدى اللاعبين.

ولم يتقبل الفريق التصريحات الجارحة التي وجهها كومان لنيكو غونزاليز بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد 0-2 مطلع الأسبوع في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

واجتمع نجوم البارسا المخضرمون بلاعب الوسط الشاب البالغ من العمر 19 عاماً وأكدوا له تضامنهم معه.

تصريحات كومان حول إمكانية الفوز بالبطولات أغضبت لاعبي برشلونة

وقال المدرب الهولندي الأسبوع الماضي أن فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيكون أشبه بـ "المعجزة".

كما بدا غير متفائل نهائياً حيال فرص البلاوغرانا في الظفر بلقب الدوري الإسباني، وهي تصريحات لم تعجب اللاعبين.