لاعبو برشلونة وريال مدريد يستبقون عودة التدريب بفحص كورونا

باشر لاعبو ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين إجراء فحوص الكشف عن فيروس «كوفيد- 19» أمس، في إطار استعدادات الأندية لمعاودة التمارين الفردية، بعد اقتراح رابطة الدوري استئناف الموسم الشهر المقبل.

وأعلنت رابطة الليغا أنها تنوي «العودة إلى المنافسات في يونيو»، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيداً لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وكان النجم ليونيل ميسي وزميله أنتوان غريزمان، من بين اللاعبين الذين وصلوا أمس، كل بسيارته، إلى مقر تدريبات النادي الكتالوني للخضوع للكشف.

أما في مدريد، خضع كل من كريم بنزيمة وإيدين هازارد للفحوص، في مقر تدريبات النادي الملكي في ضواحي العاصمة مدريد.

ويعد إجراء الفحوص جزءاً من البروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد الإسباني لكرة القدم والرابطة واختصاصيون في المجال الطبي، لاستئناف التدريبات: «بهدف ضمان سلامة جميع الأشخاص المشاركين».

وسيخضع القطب الآخر في العاصمة، أتلتيكو، لاعبيه للفحوص اليوم وغداً، ويتطلع لمعاودة التمارين إذا ما سمحت بذلك النتائج المتوقع أن تصدر بعد 48 ساعة.

وقال لاعب خط وسط أتلتيكو ماركوس يورينتي: «الفترة الماضية كانت مرحلة غريبة بالنسبة لنا. أمضينا وقتاً طويلاً من دون لمس كرة، ونحن نتوق للعودة.

«في كل أسبوع، أرسلت إلينا (من قبل الجهاز الفني) برامج تدريب معدلة (منزلية)، أعتقد أننا جاهزون للعودة».

وكانت الحكومة الإسبانية قد أقرت خطة رفع قيود الإقفال التام الاثنين، وجاءت على أربع مراحل، على أن يشمل ذلك بالنسبة إلى الرياضيين المحترفين «فتح المجال أمام التدريبات الفردية والحد الأدنى من التمارين للرابطات المحترفة»، ووجود ستة لاعبين كحد أقصى على أرض الملعب.

وسيُطلب من اللاعبين أن يصلوا إلى منشآت النادي وهم يرتدون زي التمرين، ويضعون الكمامات والقفازات، كما سيتم منحهم ملابس لليوم التالي بعد كل حصة تدريبية.

ووفق البروتوكول الذي وضعته الليغا، سيُسمح بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة قبل أن يرفع العدد تدريجياً، على أمل استئناف الموسم في منتصف يونيو خلف أبواب موصدة.

وخفف خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا من مخاوف اللاعبين بشأن العودة للتدريبات، وقال: «الذهاب إلى الصيدلية به خطورة أكثر من الذهاب إلى التدريب. سنتخذ عديداً من الاحتياطات لاستئناف الدوري بشكل آمن ومضبوط للغاية».