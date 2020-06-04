لاعبو برشلونة يرفضون التخفيض الثاني للأجور

قالت تقارير إسبانية أن لاعبي برشلونة رفضوا فكرة تخفيض ثانٍ في أجورهم قبل استئناف منافسات الدوري الإسباني هذا الشهر.

وكشفت وسائل الإعلان أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو طلب من اللاعبين الموافقة على تخفيض ثانٍ لأجورهم آواخر الشهر الماضي، لكن مساعيه قوبلت بالرفض.

يذكر أن العلاقة بين إدارة البارسا واللاعبين ليست في أفضل أحوالها، كما أن خصم الأجور في المرة السابقة شابه بعض المشاكل نظراً لتباعد وجهات النظر بين المسؤولين ونجوم الفريق وتراجع الثقة بينهما.

وتأتي هذه المساعي لتخفيض الأجور نظراً للأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم جراء وباء كورونا.