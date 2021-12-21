لاعبو ريال مدريد مستاؤون من تواجد هازارد ضمن التشكيلة الأساسية

كشف تقرير إعلامي إسباني أن نجوم ريال مدريد لم يكونوا راضين عن تواجد زميلهم البلجيكي إيدين هازارد ضمن التشكيلة الأساسية أمام قاديش.

وتعادل الفريق الملكي متصدر الدوري الإسباني بصورة مخيبة مع غريمه دون أهداف ليتقلص الفارق بينه وبين إشبيلية ثاني الترتيب إلى 6 نقاط فقط.

وقال برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن بعض اللاعبين عبروا عن استيائهم جراء استدعاء صاحب الـ 30 عاماً ضمن التشكيلة التي واجهت قاديش.

ويرى هؤلاء اللاعبون أن البلجيكي لم يتأقلم مع أسلوب الفريق حتى الآن، مما يضطرهم هم للتكيف مع أسلوبه، وهو أمر لم يعتادوا عليه.

وتسبب تواجد نجم تشيلسي السابق على أرض الملعب في التأثير على زميله فينيسيوس جونيور بالذات.

واستنتج البرنامج أن تواجد هازارد ساهم بشكل كبير في عدم تحقيق ريال مدريد للفوز، علماً بأن هذه المباراة شهدت المشاركة الأولى له أساسياً هذا الموسم.