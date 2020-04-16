لاعبو ريال مدريد يغضبون زيدان

يبدو أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد غاضب من تصرف بعض لاعبي الفريق الذين يخضعون للحجر المنزلي، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكر برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن "زيزو" أجرى اتصالاً بالفيديو مع لاعبيه بداية الشهر الحالي، لكنه لم يناقش أي أمور فنية، وإنما كان الحديث عن النواحي الشخصية.

وقرر بعض اللاعبين تسريب مضمون الاتصال لوسائل الإعلام، الأمر الذي أثار غضب المدرب الفرنسي.

وتوقفت الأنشطة الرياضية في مختلف دول العالم، لا سيما إسبانيا التي تشهد العديد من الإصابات بفيروس كورونا.