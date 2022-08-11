لاعبو مانشستر يونايتد غاضبون من رونالدو ويريدون رحيله

بدأ مصير النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بإلقاء ظلاله على مانشستر يونايتد جراء انعكاساته السلبية على تشكيلة المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

وطلب الهداف المخضرم من إدارة النادي السماح له بالرحيل هذا الصيف، لكن الأندية التي ارتبطت بضمه نفت جميعها وجود أي رغبة في ضمه.

لاعبو يونايتد لا يريدون بقاء رونالدو

وأغضبت محاولات صاحب الـ 37 عاماً في مغادرة ملعب أولد ترافورد زملاءه الذين باتوا يرون أن رحيله أمر ضروري حتى لا ينعكس استمراره سلباً على معنويات الفريق.

بدورها، أكدت إدارة يونايتد رغبتها في الاحتفاظ بخدمات اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات وعدم تفكيرها ببيعه.

وغاب رونالدو عن فترة التحضيرات للموسم الجديد، إلا أنه شارك في الشوط الثاني من المباراة التي خسرتها مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2 أمام برايتون في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.