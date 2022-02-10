لاعبو مانشستر يونايتد يترقبون قدوم بوتشيتينو

يتأمل لاعبو مانشستر يونايتد قدوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرباً للفريق بدءاً من الموسم القادم حتى يخلف المدير الفني الحالي رالف رانغنيك وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وكشفت الجريدة أن معظم لاعبي يونايتد يفضلون وصول مدرب باريس سان جيرمان الذي يرغب بدوره في حزم حقائبه صوب ملعب أولد ترافورد.

وبات مستقبل الأرجنتيني مع الباريسيين موضع شك جراء النتائج الهزيلة والمستويات المتواضعة التي قدمها الفريق في معظم فترات الموسم الجاري حتى الآن.

ويشعر صاحب الـ 49 عاماً بالضغوطات في العاصمة الفرنسية ولا يبدو أنه قادر على السيطرة على لاعبي الفريق الذين اعتادوا على فعل ما يشاؤون بسبب تراخي الإدارة معهم.

وخاض بوتشيتينو تجربة ناجحة سابقة مع توتنهام ما بين عامي 2014 و 2019 وقاد سبيرز خلالها لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل 3 أعوام الذي خسره أمام ليفربول بهدفين دون رد.