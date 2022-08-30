لاعبو مانشستر يونايتد يرحبون برحيل رونالدو

رحب العديد من لاعبي مانشستر يونايتد برغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد هذا الصيف وفقاً لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

ورغم ارتباط المهاجم المخضرم بعقدٍ مع الشياطين الحمر سيصل لنهايته بعد نهاية الموسم الجاري، إلا أن اللاعب يرغب في الانتقال لفريق مشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبات تواجد صاحب الـ 37 عاماً في غرفة غيار يونايتد يثير الجدل في ظل استيائه من وضعه الحالي وتأثيره السلبي على زملائه ومعنويات الفريق بشكلٍ عام.

ومع تبقي ساعات على نهاية سوق الانتقالات الصيفي، يتمنى "صاروخ ماديرا" أن يحسم مسألة انتقاله مع ارتباط اسمه بتشيلسي ونابولي وسبورتينغ لشبونة.

ويفضل بعض لاعبي مانشستر يونايتد رؤية رونالدو بعيداً عن أسوار النادي حتى تستقر الأوضاع الداخلية في الفريق الذي يشرف عليه المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ.