لاعب آرسنال وبرشلونة السابق: ميسي ليس رونالدو ونهايته اقتربت

يعتقد إيمانويل بوتيت لاعب برشلونة وآرسنال السابق أن ليونيل ميسي قائد البارسا الحالي لن ينجح في حال انتقاله إلى الدوري الانجليزي الممتاز.

وكشفت تقارير بأن برشلونة يخطط للحفاظ على ميسي، بينما ترغب الأندية الكبرى في إقناعه بالرحيل.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية قال بوتيت: “لا أعتقد أنه مناسب للقوة في إنجلترا، لا يحب القتال، في إسبانيا يحظى بالحماية اللازمة.

“سيكون من دواعي سروري أن يشاهده المشجعون الإنجليز، لكني لا أرى سبب لانتقاله إلى مانشستر سيتي على سبيل المثال، إنه في 33 من عمره.

“إذا أراد مانشستر سيتي شراءه فكان يجب عليه فعل ذلك قبل عامين، ميسي ليس كريستيانو رونالدو، من الناحية الجسدية يختلفان كثيراً، رونالدو وحش، لكن ميسي يمكنه اللعب لعام أو عامين وهو بأعلى مستوى حالياً”.

واختتم: “حتى اللعب في برشلونة لن يكون طويلاً بالنسبة له، لن تكون لديه نفس السرعة والقدرة على المراوغة، أنا متأكد أنه يدرك بأن النهاية ليست بعيدة”.