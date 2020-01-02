لاعب برشلونة السابق ترواري يرحب بالانضمام لريال مدريد

فتح الإسباني آداما تراوري نجم ولفرهامبتون الحالي وجناح برشلونة السابق، الباب أمام إمكانية الانضمام لريال مدريد.

وقال تراوري في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «إذا اضطررت للانضمام إلى ريال مدريد، سأفعل ذلك»، وذلك رداً على سؤال حول إمكانية انتقاله للملكي، رغم لعبه سابقا للبارسا.

وحول أسباب رحيله عن برشلونة، قال: «كان هناك سوء فهم مع النادي، لم يكن رحيلي القرار الأفضل، لكني أحتفظ بتفاصيل الموضوع لنفسي».

وعن إمكانية العودة لإسبانيا، أجاب: «نعم، لم لا؟ لكني تحديت نفسي، بأن أكون أحد أفضل اللاعبين في إنجلترا أولاً».

وبخصوص وزنه والكتلة العضلية الكبيرة، أجاب: «لا أرفع أوزاناً عالية، من الصعب تصديق ذلك، لكنها الحقيقة، الأمر وراثي، أمارس الرياضة مثل أي لاعب كرة قدم، لكن عضلاتي تنمو بسرعة».