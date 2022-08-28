لاعب ريال مدريد السابق يقترب من الانضمام لأتلتيكو

رحب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بالتعاقد المتوقع مع النجم الإسباني سيرخيو ريغيلون القادم من توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة.

وسيعود اللاعب إلى العاصمة الإسبانية بعد عامين قضاهما في صفوف سبيرز، علماً بأنه ارتدى قبل ذلك قميص الغريم ريال مدريد الذي شارك معه في 22 مباراة بجميع البطولات.

ماذا قال سيميوني عن لاعب ريال مدريد السابق؟

وقال سيميوني عن ماضي ريغيلون: "سبق لخوانفران أيضاً اللعب في ريال مدريد، لكنه صنع التاريخ معنا إلى جانب (الظهير السابق) فيليبي لويس."

ولم ينجح ريغيلون في إقناع المدير الفني الإيطالي أنتونيو كونتي بقدراته رغم مشاركته في 67 مباراة مع توتنهام ليصبح لاعباً احتياطياً هذا الموسم.

ويمتد عقد النجم الإسباني الحالي مع سبيرز حتى صيف عام 2025.