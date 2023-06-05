لاعب سابق: إنتر ميلان يستطيع تحييد هالاند

يرى لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق بول إينس أن بإمكان إنتر ميلان تحييد خطورة مانشستر سيتي ونجمه النرويجي إيرلينغ هالاند في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.

ويلتقي الفريقان في مواجهة نارية مرتقبة ليلة يوم السبت القادم على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول بتركيا.

وسبق لإينس الدفاع عن ألوان إنتر في تسعينيات القرن الماضي ما بين عامي 1995 و 1997.

ماذا قال إينس عن إنتر ميلان وحظوظه في النهائي؟

وفي مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عبر النجم الإنجليزي السابق عن سعادته بوصول النيراتزوري إلى النهائي، حيث قال: "إذا نظرتم إلى المجموعة التي وقع فيها إنتر إلى جانب بايرن ميونخ وبرشلونة، أعتقد أن العبور منها شكل مفاجأة سارة.

"لكن التأهل للنهائي لا يجب أن يكون مفاجئاً لأي شخص.

"ستكون مواجهة مانشستر سيتي في غاية الصعوبة وفي لقاء قد يشهد لحظات حاسمة أو أخطاء تؤثر على النتيجة.

"لكن إنتر ظهر بصورة مميزة أمام الخصوم القوية، وفي النهائي يمكن لأي فريق تقديم 100 دقيقة استثنائية، سيكون حينها الأمر ممتعاً."

وعن قوة سيتي، علق إينس بالقول: "ضغطهم يخنق الخصوم، يريدون التحكم بالكرة دائماً، لكن المساحات موجودة خلف متوسطي الدفاع، يجب أن تنقض على هذه المناطق هجومياً وبسرعة.

"لذلك، أرى أن إشراك (روميلو) لوكاكو أساسياً على حساب (إيدين) دجيكو يعد الخيار الأفضل، إيدين لاعب مميز يتمتع بمهارات مميزة، لكنه لا يتمتع بالسرعة اللازمة، وسيكون إيقافه أكثر سهولة بالنسبة لسيتي.

"إذا بدأت بالتفكير بكيفية إيقاف هالاند فستصاب بالصداع، لكن بالدفاع كفريق واحد يمكنك إيقافه وتحييد خطورته.

"الكرة الإيطالية عادت للواجهة من جديد، وفوز إنتر ميلان باللقب سيعزز من هذا الرجوع."