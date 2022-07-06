لاعب سابق: بيع رونالدو يؤكد معاناة مانشستر يونايتد

يشعر جايمي أوهارا لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير السابق بالحيرة الشديدة جراء الكيفية التي تعامل مانشستر يونايتد فيها مع قضية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووجه أوهارا هجوماً لاذعاً على الإدارة التي سمحت للهداف المخضرم بتسهيل عملية خروجه من النادي مشدداً على أن البرتغالي هو أفضل لاعبي يونايتد.

وقال اللاعب السابق: "كان أفضل لاعبيهم الموسم الماضي، وتكفل بإنقاذ الفريق في اللحظات المهمة، لكنه قرر المغادرة لأنه شعر بتواجده في مركب يغرق.

"من العار أن يسمحوا له بالرحيل، إنه أفضل لاعب لديهم، أنقذهم مراراً وتكراراً وكسب حق البقاء، لكنه قال لنفسه أن المستقبل في مانشستر يونايتد لا يبدو مشرقاً، وأنا أريد الفوز بالكؤوس."

يذگر أن رونالدو طلب من إدارة النادي السماح له بالرحيل هذا الصيف إذا وصل عرض مناسب لشرائه.