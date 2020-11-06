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لاعب سابق ليوفنتوس: رونالدو لا يحترم الإيطاليين

منشور 06 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 04:50
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

قال مدافع يوفنتوس السابق، باسكوالي برونو، أن النجم كريستيانو رونالدو يفتقر للاحترام تجاه زملائه في الفريق، وللشعب الإيطالي كله.

وأكد برونو في برنامج "تيكي تاكا"، أن الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات لم يتعلم لحد الآن اللغة الإيطالية، رغم قضائه موسمين في الدوري الإيطالي، قادماً من ريال مدريد في صيف 2018.

وأوضح المدافع السابق: "إنه في إيطاليا منذ عامين، ولحد الآن، لم يتعلم بعد التحدث بلغتنا. يستخدم الإسبانية للتعبير عن نفسه. إنه لا يحترم زملاءه في الفريق، ولا الإيطاليين".

وكان "صاروخ ماديرا" غاب عن 4 مباريات ليوفنتوس؛ إثر إصابته بفيروس "كورونا"، وعند عودته تمكن من تسجيل هدفين أمام سبيتسيا (1-4)، الأحد الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن برونو لعب في يوفنتوس خلال الفترة ما بين 1987 إلى 1990، وفاز معه بكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي.

Via SyndiGate.info


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