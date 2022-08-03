لاعب سابق: مالك تشيلسي الجديد ارتكب خطأ كبيراً

يرى المدافع الفرنسي السابق ويليام غالاس أن رئيس تشيلسي الجديد تود بولي ارتكب أول خطأ كبير منذ شراء النادي اللندني حينما سمح لبرشلونة بالتغلب عليه في سباق ضم الفرنسي الآخر جولز كوندي.

وكان مسؤولو البلوز يخططون لاستقطاب المدافع الشاب من إشبيلية هذا الصيف، لكن البارسا سبقهم للصفقة وضم اللاعب بصورة رسمية قبل أيام مقابل 50 مليون يورو.

غالاس ينتقد سياسة تشيلسي التعاقدية

وقال غالاس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أرى أن ما يحصل في النادي فيما يخص التدعيمات الدفاعية غريب للغاية.

"كان من المفروض أن يتعاقدوا مع كوندي، أعرف أنهم كانوا قريبين للغاية من جلبه، وأعتقد أنهم ارتكبوا خطأ جسيماً بعدم إتمام الصفقة.

"كانوا على وشك ضمه، لكن الأمر استغرق منهم وقتاً طويلاً، وهذا غير مقبول حين يتعلق ذلك بلاعب يتمتع بجودة كوندي الذي كان رائعاً الموسم الماضي.

"يحتاج تشيلسي للاعبين مثله، (سيزار) آزبيليكويتا يتقدم في السن وربما تسنح له هو أيضاً فرصة الانتقال لبرشلونة هذا الصيف."

ويتوقع غالاس الذي قضى 5 أعوام مع تشيلسي أن يعمل بولي على إبرام تعاقدات مميزة فيما تبقى من سوق الانتقالات الجاري حتى يكون الفريق اللندني منافساً حقيقياً على المستويين المحلي والأوروبي في الموسم الجديد.