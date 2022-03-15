لاعب سابق: مشجعو باريس سان جيرمان سيدفعون ميسي للرحيل

يرى لاعب كرة القدم الفرنسي السابق يوهان ميكو أن الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي سيختار الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي.

ووجد النجم البالغ من العمر 34 عاماً نفسه يتلقى صافرات وصيحات الاستهجان من قبل مشجعي النادي الباريسي خلال المباراة التي حقق فيها الفريق الفوز على بوردو بثلاثية نظيفة على ملعب بارك دي برانس مطلع الأسبوع.

وقال مدافع بوردو وبارما السابق في تصريحات إعلامية: "حقاً كيف يمكن لأي شخص أن يوجه صافرات الاستهجان لميسي كلما لمس الكرة؟ وصلنا إلى الحضيض بالفعل.

"فقط في فرنسا ترى مثل هذه الأشياء... إنه أمر محزن للغاية.

"لا نستحق وجوده، أعتقد أنه سيغادر خلال الصيف، وسيكون محقاً في ذلك."

يذكر أن مشجعي باريس سان جيرمان وجهت صافرات الاستهجان لعدة لاعبين من الفريق على رأسهم ميسي ونيمار بعد الخروج الصعب من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي على يد ريال مدريد.