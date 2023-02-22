لاعب سابق: ميسي يعاني ذهنياً منذ مغادرة برشلونة

البوابة - يرى جيروم روتين لاعب وسط باريس سان جيرمان السابق أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني ذهنياً منذ رحيله عن برشلونة في صيف عام 2021.

وقرر "ليو" ارتداء قميص فريق العاصمة الفرنسية بعد فشل البارسا في تجديد عقده، ووقع على كشوفات النادي الباريسي لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وقضى الأرجنتيني مسيرته الاحترافية قبل ذلك في فرق الفئات السنية لبرشلونة، لكن الرحيل بات حتمياً بعد عجز الإدارة الكتالونية عن الاحتفاظ به.

ومع أن الهداف المخضرم قاد منتخب الأرجنتين للفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022 نهاية العام الماضي، إلا أنه لم يتمكن فعلياً من ترك بصمته مع باريس سان جيرمان وتحديداً على الصعيد الأوروبي.

وعانى فريق المدرب كريستوف غالتيه هذا الموسم في عدة مناسبات وسقط في المواجهات المهمة والصعبة أمام أولمبيك مرسيليا وموناكو وبايرن ميونخ في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

روتن يعتقد أن ميسي يعاني ذهنياً

يرى اللاعب السابق أن صاحب الـ 35 عاماً ما زال يعاني جراء الرحيل غير المتوقع من برشلونة، حيث قال في تصريحات نقلها موقع "آر إم سي سبورت" الفرنسي: "شكل ميسي حالة خاصة منذ وصوله، من الصعب الحديث وانتقاد لاعب صنع التاريخ.

"لكن هذا هو واقع الحال فيما يتعلق بأدائه. ببساطة، لا يستطيع تقديم الإضافة المطلوبة لأسباب عديدة أبرزها شعوره باليتم منذ رحيله عن برشلونة.

"على النادي الاعتراف بأن قدوم ليونيل ميسي لم يكن بالضرورة جيداً وإنما توجهاً خاطئاً."

يذكر أن روتن لعب في صفوف باريس سان جيرمان ما بين عامي 2004 و 2010 وخاض معه 139 مباراة رسمية بجميع البطولات.