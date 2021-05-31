لاعب عربي وحيد في تشكيلة دوري أبطال أوروبا المثالية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021)، الذي انتهى بتتويج تشيلسي باللقب، وفوز إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند بجائزة هداف البطولة.

وهيمن تشيلسي، الفائز باللقب ووصيفه مانشستر سيتي، على التشكيلة المثالية، بواقع أربعة لاعبين لكل فريق.

كما شهدت تشكيلة دوري أبطال أوروبا المثالية وجود لاعب عربي وحيد، وهو النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، بينما لم يدخل طرفا المباراة النهائية، الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش بطل الكأس مع تشيلسي.

كما غاب نجوم مثل، الهداف التاريخي لدوري الأبطال، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والنجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، لخروجهما مبكراً من البطولة، وغيرهما من اللاعبين الكبار.

فيما يلي تشكيلة دوري أبطال أوروبا المثالية لموسم (2020-2021):

لحراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي)

لخط الدفاع: كايل ووكر (مانشستر سيتي)، أنتونيو روديغر (تشيلسي)، روبن دياش (مانشستر سيتي)، سيزار آزبيليكويتا (تشيلسي).

لخط الوسط: إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي)، جورجينيو (تشيلسي)، فيل فودين (مانشستر سيتي).

لخط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).