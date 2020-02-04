لاعب ليفربول السابق: بيعوا صلاح لأنه أناني واجلبوا مبابي

طالب تشارلي آدم لاعب ليفربول السابق إدارة النادي بالتخلص من النجم محمد صلاح في أقرب فرصة ممكنة وضم نظيره كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها آدم وأكد خلالها أن الدولي المصري يعاني بعض الأحيان من الأنانية وهو ما يجعله الأقرب للرحيل.

وقال آدم: "أعتقد أن انضمام مبابي سيكون صعباً بالنسبة لليفربول بسبب المكان الذي سيلعب فيه، فـ (روبرتو) فيرمينو لاعب محوري بالنسبة لطريقة ليفربول".

وأضاف: "محمد صلاح وساديو ماني يقدمان مستويات عظيمة منذ أن جاءا، ما يقدمانه يذهل الجميع".

وأكمل: "لو كنت سأختار فسأبيع صلاح وأشتري مبابي، أراه الخيار الأفضل، الفرنسي هو النجم القادم في كرة القدم العالمية".

ووافقه في تصريحاته دارين بينت نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق وقال: "الجميع يعرف محمد صلاح ويدرك مساهمته في الأهداف مع ليفربول، إنه لاعب عظيم، انظروا لما حققه حتى الآن وحصوله على الحذاء الذهبي مرتين وغيرها من الانجازات.

"لكن عندما ننظر للأمر بشكل عام نرى أن ماني أفضل منه في العديد من الجوانب منها عدم الأنانية والمساهمة في اللعب بشكل أكبر عن طريق معدل عمل أفضل.

"لا يمكن لليفربول بيع ماني، كذلك الأمر بالنسبة لفيرمينو الذي يعد كالغراء في التشكيلة ويربط الفريق ببعضه البعض، وعندما ننظر لصلاح نراه يسجل الكثير من الأهداف لكن هل يشكل ماني أو فيرمينو؟ أم يبحث عن المزيد من الأهداف.

"رأيته هذا الموسم في عدة مواقف أنانية والأجواء تصبح سلبية بشكل أكبر مع مرور الوقت، لا أقول أنه يجب بيعه دون الحصول على بديل، لو ضموا كبابي أو (جايدون) سانشو فذلك أمر يستحق التفكير".

يذكر أن صلاح هو هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم الجاري برصيد 14 هدفاً.