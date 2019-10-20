لالانا ينقذ ليفربول من الخسارة أمام مانشستر يونايتد

تعادل ليفربول مع مستضيفه مانشستر يونايتد بهدفٍ لمثله في المباراة القوية التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المواجهة تحولات عديدة رغم قلة الأهداف والفرص الخطيرة، حيث تقدم مانشستر يونايتد وكاد ليفربول يعادل قبل نهاية الشوط الأول لولا تدخل تقنية الفيديو.

جاء هدف تقدم يونايتد حينما تلقى ماركوس راشفورد في الدقيقة 36 عرضية رائعة من الشاب دانييل جيمس، وأودعها بسهولة في مرمى الحارس آليسون بيكر معلناً تقدم أصحاب الأرض.

وقبل نهاية الشوط سجل ماني من خطأ فادح لفيكتور لينديلوف في الدقيقة 45 لكن الهدف ألغي فوراً بعد أن لمس السنغالي الكرة بيده.

وجاء الفرج لليفربول عن طريق البديل آدم لالانا في الدقيقة 85 الذي تلقى كرة أندي روبرتسون العرضية وحولها في شباك الحارس دافيد دي خيا معلنًا عن التعادل.

بهذه النتيجة وصل مانشستر يونايتد للنقطة 10 في المركز الثالث عشر، بينما ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 25 في المركز الأول.

يذكر أن محمد صلاح نجم الريدز غاب عن اللقاء نظراً لعدم تعافيه كلياً من الإصابة.

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