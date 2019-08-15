لامبارد: خسارة السوبر الأوروبي مؤسفة

ظهرت علامات الحزن وخيبة الأمل على وجه مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، بعد هزيمة فريقه أمام غريمه ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدفين للكل.

وقال لامبارد لوسائل الإعلام بعد ضياع كأس السوبر: "كانت هناك ملامح لما أريد تقديمه أمام مانشستر يونايتد، واليوم (أمس) رأيت الرغبة في اللاعبين، وأعتقد أن هذا كان رائعاً، بالنسبة لي، أتصور أننا فعلنا كل شيء".

وعن عودة نغولو كانتي للتشكيلة الأساسية بعد غيابه عن مواجهة يونايتد: "سيكون مهماً للغاية لنا، أنا سعيد للغاية بالعمل معه، من المؤكد أنه سيقدم إضافة هائلة للفريق في المرحلة القادمة".

وبخصوص رأيه حول مردود لاعبي الوسط، قال المدير الفني الشاب: "لدينا خبرات كثيرة، أطلب منهم اللعب بحرية، أعتقد أننا سنتحسن، أنا سعيد بالأداء، ستكون الأمور على ما يرام إذا واصلنا على نفس المستوى الذي قدمناه أمام ليفربول.

"اهتزاز الشباك مرتين؟ كنا نواجه ليفربول ومعروف أنه فريق يستطيع ضربك في أي لحظة، مع ذلك أظهرنا شخصية عظيمة".

وأثنى لامبارد على أداء كريستيان بوليسيتش وجورجينيو وإيمرسون، معتبراً آخر اثنين بمثابة القادة لفريقه الشاب، بعد مباريات الدوري الإنجليزي التي تحتاج لوقت من الراحة.