لامبارد: ماغواير كان يستحق الطرد

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن هاري مجواير مدافع مانشستر يونايتد كان يجب أن يُطرد قبل أن يسجل الهدف الثاني في فوز فريقه 2-0 على البلوز ضمن الدوري الإنجليزي أمس الاثنين.

وخطف حكم الفيديو المساعد الأضواء مرة أخرى بعدما نجا ماغواير من عقوبة ركل ميتشي باتشواي مهاجم تشيلسي في الشوط الأول وقبل أن يسجل قائد يونايتد هدف ضمان الانتصار برأسية في الدقيقة 66.

وقال لامبارد لوسائل الإعلام: ”كان ماغواير يستحق الطرد. هذا واضح وكان ذلك سيغير سير المباراة بكل تأكيد.

”مثل هذه القرارات تكون حاسمة، هذا جزء مهم من الدور الذي يجب أن يلعبه حكم الفيديو المساعد وهو متابعة اللقطة مرة أخرى من زوايا مختلفة، لا أعرف لماذا لا ينظر الحكام إلى الشاشة، يجب استخدامها“.

وألغى حكم الفيديو هدفين لتشيلسي أيضاً وكان الأول بسبب وجود خطأ من سيزار آزبيليكويتا ضد براندون ويليامز، قبل أن يسجل كيرت زوما برأسية مستفيداً من ركلة ركنية، والآخر بسبب وجود أوليفييه جيرو في موقف تسلل بقدمه قبل أن يسجل برأسه.

وأضاف لامبارد ”هدف زوما كان يجب أن يحتسب، إلغاء هدف جيرو أثر كثيراً على معنوياتنا لكن هذا كان نتيجة عدة مواقف“.