لامبارد يدعو لاعبيه الشبان للاستفادة من مواجهة بطل أوروبا

دعا فرانك لامبارد مدرب تشيلسي لاعبيه الشبان إلى الاستفادة من تجربة بايرن ميونيخ بطل أوروبا في سعيهم للتطور قبل أن يستهل الفريق الإنجليزي مشواره في دوري الأبطال أمام إشبيلية.

وفاز بايرن على منافسه تشيلسي بنتيجة 7-1 بمجموع المباراتين في دور الستة عشر الموسم الماضي قبل أن يستمر البافاري في طريقه لحصد اللقب للمرة السادسة.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي: «إنها فرصة رائعة للتعلم لأنك تواجه أفضل الفرق، واجهنا بايرن أفضل فريق في العالم.

«كان الفريق شاباً الموسم الماضي وعمل كثيراً للتحسن وكانت مواجهة بايرن فرصة كبيرة للاعبين الشبان في التشكيلة للوقوف على المستوى الذي يحتاجون لبلوغه.

«عشت نفس التجربة حين كنت لاعباً صغيراً.»

وعزز تشيلسي تشكيلته بلاعبين يملكون الخبرة في دوري الأبطال بوصول تياغو سيلفا وتيمو فيرنر وحكيم زياش.

ويحل إشبيلية ضيفاً على تشيلسي في مستهل مواجهات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كراسنودار الروسي وستاد رين الفرنسي.