لاوتارو: إنتر بيتي وأريد مساعدة ميسي على تحقيق كأس العالم

أكد لاوتارو مارتينيز، المهاجم الأرجنتيني، أنه يعتبر إنتر بيته، وأشاد بالعلاقة المميزة التي تجمعه بمدربه أنتونيو كونتي، كاشفاً عن طموحاته للمستقبل مع ناديه والمنتخب.

وبزغ نجم مارتينيز الموسم الجاري بعد تكوينه شراكة هجومية مميزة مع روميلو لوكاكو قادت النيراتزوري للمنافسة على قمة السيري آ، وجذبت أنظار عمالقة القارة.

وقال الأرجنتيني لـ "ريبوبليكا": "أنا سعيد في إنتر، أشعر أني في بيتي، كونتي يساعدني كثيراً على التحسن ومعه أشعر بالأمان، من الغريب قوة العلاقة بيننا بعد خمسة أشهر فقط".

واستمر: "السبب في تألقي هو كونتي، قبل لقاء برشلونة قال لي جملة لن أنساها أبداً وبفضلها أتألق حالياً، العمل مع كونتي مجهد، خصوصاً بدنياً، ولكن ذلك مهم لتلعب عدة مباريات بنفس الأسبوع، أندية عدة تريدني؟ ذلك يعني أني أقوم بالعمل الصحيح لإنتر، وهذا المطلوب".

وأضاف: "علاقتي قوية مع لوكاكو بسبب تشابه البدايات لنا، عانينا في بداية حياتنا ونعرف قيمة ما وصلنا له، روميلو عمره فقط 26 عاماً ولكنه يملك خبرة هائلة في الكرة والحياة، يملك قلباً طيباً وأريد مساعدته في الملعب".

وحول علاقته مع مواطنه ليونيل ميسي: "معه أملك علاقة تتخطى كرة القدم، بالنسبة لنا نحن في الأرجنتين ميسي له مكانة خاصة، مثل مارادونا، هو الأفضل بالعالم، اللعب معه يدعو للفخر".

وواصل: "شخص كريم للغاية ويعطيك النصائح ويكتشف مساحات لا يراها أحد غيره، أتمنى أن أساعده على تحقيق كأس العالم للأرجنتين، سيكون أمراً رائعاً".

وعن علاقته مع ماورو إيكاردي: "ساعدني كثيراً عند وصولي هنا، مد لي ليس فقط ذراعاً، وإنما ذراعين، لم أكن أتحدث اللغة حتى، هو سعيد من أجلي، وحتى عندما لعبنا معاً ساعدني كثيراً".

وختم لاوتارو بالكشف عن أسباب اختياره إنتر: "أنا من اخترت النادي، يملك تاريخاً عظيماً وعدة لاعبين كبار لعبوا هنا، وشعرت بالحب مباشرة تجاهه، (خافيير) زانيتي أيضاً تواصل معي كثيراً وعندما وصلت لإيطاليا شعرت أني أعرفه منذ زمن".

وسيغيب صاحب الرقم 10 عن مباراة الفريق أمام جنوى السبت لحساب المرحلة الـ 17 من الدوري الإيطالي.