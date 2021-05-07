لاوتارو: رفضت ريال مدريد مرتين

اعترف النجم الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى برشلونة عام 2020، وقال أنه تحدث وقتها مع مواطنه ليونيل ميسي للأخذ برأيه ومشاورته.

ويعتبر صاحب الـ 23 عاماً حالياً أحد أفضل المهاجمين الشبان في كرة القدم الأوروبية، منذ أن انتقل إلى إنتر ميلان قادماً من ريسينغ كلوب عام 2018.

وكانت المفاوضات بين برشلونة ومارتينيز قطعت شوطاً طويلاً الصيف الماضي، لكن إنتر تمسك بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد المهاجم، وقيمته 111 مليون يورو.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلتها شبكة «إي إس بي إن»: "نعم كنت قريباً جداً من الانضمام إلى البارسا، واستشرت ميسي في هذا الأمر، لكن المشكلة أن برشلونة كان يعاني من مشكلات مالية تمنعه من مواصلة المفاوضات، قررت وقتها البقاء مع إنتر، وثبت لي أني اتخذت القرار السليم، لأننا نجحنا في الفوز ببطولة الدوري الإيطالي وشيء رائع أن تحصل على لقب الدوري مع نادٍ مهم مثل إنتر".

من جهة أخرى، كشف لاوتارو النقاب عن أنه دخل دائرة اهتمام ريال مدريد في المراحل الأولى لمسيرته، عندما كان ناشئاً في ريسنغ كلوب، مشيراً إلى أن النادي الملكي حاول التعاقد معه مرتين، حيث قال: "رفضت الفكرة من الأساس لأني كنت أرغب وقتها في أن أصنع اسم لي أولاً في الأرجنتين، قبل أن أقوم بأي مغامرة أوروبية، حتى أكون جاهزاً".

"ما زلت أحلم بالعودة ذات يوم إلى ريسنغ، إذ أن الجماهير هناك مجنونة بكرة القدم ومتحمسة دائماً لفريقها، مثلما هو حال جماهير انتر".

وعندما سئل عن منتخب الأرجنتين الذي ابتعد عنه منذ فترة ليست قصيرة، قال: "أتمنى من كل قلبي العودة لتمثيل المنتخب في المستقبل القريب".