لاوتارو ولوكاكو يقودان إنتر لنهائي الدوري الأوروبي

اكتسح إنتر الإيطالي نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني بخمسة أهداف مقابل لا شيء في مواجهة نصف نهائي الدوري الأوروبي.

بهذا الانتصار، يضرب إنتر موعداً مع إشبيلية الإسباني في النهائي الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.

وأصبح إنتر أول فريق إيطالي يصل إلى نهائي الدوري الأوروبي بمسماه الجديد، ليواصل موسمه الجيد تحت إشراف المدرب أنتونيو كونتي.

سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الوحيد في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انهار شاختار رغم سيطرته على اللعب دون تشكيل خطورة على مرمى سمير هاندانوفيتش باستثناء فرصة وحيدة.

وعاد إنتر لتسجيل الهدف الثاني من رأسية دانيلو دي أمبروزيو الذي عزز من تقدم فريقه.

وسجل لاوتارو الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني، قبل أن يسجل روميلو لوكاكو الهدفين الرابع والخامس ليواصل أرقامه المميزة في الدوري الأوروبي.

يذكر أن إنتر في حال حقق لقب الدوري الأوروبي سيكون قد صعد إلى منصات التتويج للمرة الأولى منذ 9 سنوات، وتحديداً منذ موسم 2011.